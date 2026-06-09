"Karacaoğlan" adlı oyun Çorum’da tiyatroseverlerle buluşacak.

Dinçer Sümer'in kaleme aldığı, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği oyunda Karacaoğlan'ın ağa kızı Sanem'e olan sevdası ve onunla yaşadığı kaçış öyküsü anlatılıyor.

Karacaoğlan'ın diliyle anlatılan aşk hikayesinin yanında Anadolu coğrafyasının yedivereninden biri olan Türkmenliğin gelişim sürecinin görsellikle sahneye konulduğu "Karacaoğlan" adlı oyun, 12 Haziran Cuma günü saat 20.00’de, 13 Haziran Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.