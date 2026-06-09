Emekli Tapu Fen memuru Ahmet Küçük hayatını kaybetti.

Avukat Uğur Küçük, Organize Sanayi Müdürlüğünden emekli Zafer Gürsel Küçük ve Diyetisyen Figen Küçük’ün babaları, Hatice Nur Küçük ve İjlal Küçük’ün kayınpederleri emekli Tapu Fen Memuru Ahmet Küçük(91) vefat etti.

Merhumun cenazesi 10 Haziran Çarşamba günü ikindi namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.