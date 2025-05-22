Çorum Belediyespor’un milli sporcusu Berat Özdemir 1. Balkan Minikler Masa Tenisi Şampiyonasında milli takımda mücadele edecek.

Bulgaristan’ın Albena şehrinde dün başlayan ve pazar günü sona erecek 1. Balkan Minikler U 11 ve Küçükler U 13 Masa Tenisi Şampiyonasında Berat Özdemir U 13 takımında forma giyecek.

U 13 erkek milli takımında Berat Özdemir ile birlikte Ali Enes Seren, Ahmet Çelik ve Ahmet Yiğit Gülenler forma giyiyor. Dün başlayan şampiyonada ilk iki gün ferdi müsabakalar yapılacak. Hafta sonunda ise takımlar müsabakaları ile şampiyona sona erecek.

Bu şampiyona ile milli takım havuzuna yeni isimler kazandırılması amaçlanıyor.