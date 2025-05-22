19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bocce turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu. Mustafa Kemal Ortaokulu Bocce Sahasında gençler, yıldızlar ve Özel Sporcular kategorilerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular şöyle:

Genç Erkekler: 1. Burak Poyraz Taşan, 2. Beytullah Çelikbaş, 3. Ömer Ceylan, 4. Volkan özdemir. Genç Kızlar: Buğlem Kabasakal, 2. Ela Uysal, 3. Elif Su Karakuş. Yıldız Erkekler: 1. Çağrı Çalışkan, 2. Ali Eymen Çalışkan, 3. Akın Özkaya, 4. Egehan Çakır. Küçük Erkekler: 1. Berat Ergüven, 2. Muhammed Emir Atalay, 3. Mehmet Arif Kavaklı, 4. Kayra Usta.

Özel Sporcular Genç Kızlar: 1. Yıldız Ay, 2. Havane Bacak, 3. Ebru Yayla. Özel Sporcular Yıldız Kızlar: 1. Gizem Öksüz, Yeliz Ay, 3. Melike Araa.