CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa geri dönmesinin ardından başlayan parti içi kavga gittikçe büyüyor.

CHP'deki Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki parti içi kavganın büyüdüğü bir ortamda, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığı ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanıyla tartıştığı iddia edildi.

Gazeteci Sinan Burhan, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını öne sürdü.

Erdal Beşikcioğlu'nun CHP'de kalacağı belirtildi.

Beşikcioğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun görevlendirdiği bir danışmanla tartıştığı ve danışmanı gönderdiği iddia edildi.



Özgür Özel'e yakın isimlerin bir araya gelerek yeni bir parti kuracağı yönünde yorum ve iddialar güç kazanırken CHP'deki Kılıçdaroğlu-Özgür Özel ayrışmasıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEME KARARI ALDI

Siyaset gündemini sarsacak iddia Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu hakkında. Gazeteci Sinan Burhan, Beşikcioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını öne sürdü.

"Erdal Beşikcioğlu kararını verdi. CHP'de kalıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor." ifadelerini kullanan Burhan, Beşikcioğlu'yla ilgili bir önemli bilgi daha paylaştı.

"İMAMOĞLU'NUN GÖREVLENDİRDİĞİ DANIŞMANI GÖNDERDİ"

Erdal Beşikcioğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevlendirdiği danışmanla tartıştığını iddia eden Burhan "Danışmanla kavga ederek onu gönderdi." dedi.