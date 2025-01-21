Liseli B Gençler Bilek Güreşi İl birinciliğinde Bayatlı öğrenciler kürsüye amgargo koydu.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan ve merkez ile birlikte büyük bölümü Bayat’tan olan Ortaköy, Alaca ve Osmancık ilçelerinden 80 sporcunun mücadele ettiği il birinciliğinde Bayat’lı sporcular 10 birincilik, 6 ikincilikve 8 üçüncülük kazandılar.

Yapılan müsabakalar sonunda Bayat’daki okullardaki öğrencilerden 50 kilo sağ ve sol kolda Suda Gökşen iki altın madalya kazanırken aynı sıklette Özlem Yanrk ise iki gümüş madalyanın sahibi oldu. 55 kilo sağ sol kolda Merve Şahin iki altın madalya kazandı.60 kiloda Hayriye Tilci sağ kolda bir altın bir altın bir gümüş madalya alırken aynı kiloda Nisa Çetin de bir altın bir gümüş madalya kazandı. 65 kiloda Melike Kuşcu sağ sol kolda iki altın madalyanın sahibi olurken 70 kiloda Gülcihan Arabacı bir gümüş madalya 45 kiloda Aybike Solmaz ise sağ ve sol kolda iki gümüş madalya kazandı.

Bu dereceler sonunda yedi sporcu Zonguldak’ta yapılacak olan Bölge birinciliğinde ilimizi temsil edeceğini belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Özönal hedeflerinin Türkiye Şampiyonası vizesi almak olduğunu söyledi.