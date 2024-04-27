Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği Kabine toplantısı öncesinde, toplantının yapılacağı tarih merak ediliyor.

Normal şartlarda her 15 günde bir yapılan Kabine toplantısının bu hafta yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son Kabine toplantısı 16 Nisan'da yapılmıştı.

Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısıyla ilgili henüz bir tarih açıklanmadı fakat Kabine'nin 30 Nisan Salı günü yapılabileceği bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMASI KABİNE'DE GÜNDEMİNDE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili "Önümüzdeki hafta kabine toplantısı olursa orada açıklanmış olacak. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yapmıştı.