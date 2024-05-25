Bolu’nun Mudurnu ilçesinde hobi olarak küçükbaş hayvancılığı yapan bir vatandaşın, koyunu beşiz doğurdu.

Tek seferde beşiz doğuran koyun görenleri hayrete düşürdü.

Mudurnu ilçesine bağlı Hacımusalar köyünde Sami Açıkgöz hobi olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor.

60 yaşındaki Açıkgöz akşam saatlerinde işten geldiğinde ahırında baktığı hamile olan koyunun beşiz doğurduğunu görünce hayrete düştü.

Balıkesir bölgesine ait bir cins koyunun beşiz doğurmasıyla Açıkgöz ailesi sevince boğuldu.

İlk defa beşiz doğuran koyun gördüğünü söyleyen Sami Açıkgöz, “Biz hobi olarak yapıyoruz. 60 yaşına girdim ben ilk defa beşiz doğuran gördüm. Çocuklarım da çok sevindi. Oğlum dün akşamdan beri arıyor, ‘koyun nasıl oldu?’ diye. Hemen alıştılar biberonla beslemeye. Bu bölgede beşiz doğuran hayvan nadir görülür” dedi.