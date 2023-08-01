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Yıllık 200 milyon dolar ihracatıyla değirmen makineleri sektöründe Türkiye’nin en önde gelen illeri arasında yer alan Çorum’da, değirmen makine sektörünün temsilcileri istişare toplantısında bir araya geldi.

Anitta Otel’de Değirmen ve Sektör Makinaları Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu başkanlığında Çorum’un önde gelen değirmen makine sektörü firmalarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda değirmen makine sektörünün yaşadığı sorunlar ve sektörün geleceği ele alındı.

Sektör olarak geçtiğimiz yıl 3.3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise 4 milyar dolar ihracat hedeflediklerini aktaran Demirtaşoğlu;

“Değirmen makine sektörü olarak geçtiğimiz yıl 3.3 milyar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimiz 4.5 milyar dolar idi ancak dünyada yaşanan ekonomik sıkılaşma nedeniyle 4 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşmak istiyoruz. Değirmen makine sektöründe Türkiye’de en önemli illerden biri Çorum’dur. Üyelerimizin yüzde 35’i Çorum’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Anadolu’nun merkezinde her zaman vatanına, milletine sahip çıkmış sanayici arkadaşlarımızın sanayideki faaliyetlerini devam ettirebilmesi için kredi, arsa tahsisi, en az yüzde 10 faiz desteği gibi destekler verilmesi lazım.” diye konuştu

‘SANAYİCİ KREDİ DESTEĞİ OLMADAN BÜYÜYEMEZ, İSTİHDAMI ARTIRAMAZ’

Devletten bazı taleplerimiz ve beklentilerinin olduğunu ifade eden Demirtaşoğlu; “Eximbank’tan krediye ulaşmanın kolaylaştırılmasını bekliyoruz. Devlet bankalarından sektörümüze özel kredilerin verilmesini istiyoruz. Değirmen makine ihracatçıları dünyada bir numara. Dolayısıyla katma değeri çok yüksek olan değirmen makine sektörüne yüzde 10 faiz desteği verilmesini istiyoruz. Bizim aldığımız kredinin yüzde 10 faizi devlet tarafından karşılanmalı. Ayrıca Eximbank’ın İstanbul’da değil, Ankara’da olmasını istiyoruz. Çünkü biz İstanbul’a ulaşamıyoruz, telefonlarımızı açan kimse yok. Bu bankanın merkezinin İstanbul değil, Ankara olmasını istiyoruz. Çünkü ihracatçının ana desteği ve gideri kredi. İhtiyaçlarının hammaddesini bu kadar arttığı, personel ve enerji giderlerinin arttığı bir dönemde sanayici kredi desteği olmadan büyüyemez, istihdamı artıramaz." şeklinde konuştu