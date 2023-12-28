Fatih'te uzun süre önce eşinden boşanan eski koca dehşet saçtı. Sokak ortasında tartıştığı eşine kurşun yağdıran şahıs saldırıdan sonra kayıplara karıştı. Ağır yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde güpegündüz silah sesleri yankılandı. Bir süre önce eşi Halide Birtaş'tan boşanan Mehmet Ali Gülerli, zaman zaman rahatsız ettiği eski eşini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Karnından ve kasığından ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırdı. Polis kayıplara karışan saldırganın peşinde...

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; olay dün saat 14.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ali Gülerli, uzun süre önce ayrılmalarına rağmen zaman zaman rahatsız ettiği eski eşi Halide Birtaş ile sokakta karşı karşıya geldi.

TARTIŞMA ÇIKTI, SİLAHINA SARILDI

Silahlı saldırgan Gülerli ile boşandığı eski eşi Birtaş’ın arasında tartışma çıktı. Eski koca üzerinde taşıdığı tabancayla boşandığı eşine ateş açtı. Birtaş karın ve kasık bölgesinden ağır yaralandı.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Mehmet Ali Gülerli ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Halide Birtaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

"SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU"

Silahlı saldırı sonrası polise haber veren Bahar Gürbüz, “Silah seslerini duyduk, kadın yerde yatıyordu. Direkt müdahale ettik ve ambulansı aradık. Eski kocası sürekli eve geliyormuş, sürekli rahatsız ediyordu. Günde 3-4 defa buralara geliyordu. Bütün mahalle şahit. Durumu kritik, kasığından ve karından vurularak yaralandı” dedi.