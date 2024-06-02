Elazığ’da yaşayan 2 çocuk babası 70 yaşındaki matematik öğretmeni Mithat Yıldırım, 5 yıl önce emekli oldu. Adeta mesleğine aşık olan Mithat öğretmen, öğrencilerinden ve okulda kopamadı. Her gün sabah erkenden kalkarak tıraşını olan ve takım elbisesini giyen Yıldırım, herkesten 2 saat önce gelerek en son görev aldığı Mustafa Kemal Ortaokulu’nu açıyor. Okulu eğitim öğretime hazırlayan Yıldırım, ardından okulun dış kapısında bekleyerek gelen tüm öğrencileri bir bir karşılıyor. Öğrenciler çoğu ise Mithat öğretmenlerine sarıldıktan sonra içeri giriyor. Gün boyunca okul işlerine gönüllü olarak yardım eden Yıldırım, teneffüste ‘çocuklarım’ dediği öğrencilerle ilgileniyor ve getirdikleri soruları çözüyor. Mesleğe yeni başlamış bir öğretmen heyecanı ile ilk günkü aşkla okula gönüllü olarak gelen Yıldırım, meslektaşlarına ve öğrencilerine örnek oluyor. Mesleğine aşık olduğunu ve öğrencilerini çok sevdiğini dile getiren Yıldırım, 70 yaşında olmasına rağmen 25 yaşındaki bir öğretmen gibi enerjisinin olduğunu söyledi. Yeni mezun olmuş gibi okula geldiğini belirten Yıldırım, ülkenin geleceği için çocukları yetiştirmek zorunda olduklarını ifade etti.

“Okulu ben açıyorum ve öğrencileri karşılıyorum”

1981-82 eğitim öğretim yılında matematik öğretmeni olarak göreve başladığını belirten Mithat Yıldırım, “40 yıl çalışarak emekli oldum. Halen o aşkla gönüllü olarak Mustafa Kemal Ortaokulu’nda öğrencilerimle beraberim. Yeni mezun olmuş gibi okula gidip geliyorum. Sabah tıraş oluyorum, takım elbisemi giyiyorum ve okula geliyorum. Sabahları okulu ben açıyorum ve öğrencileri karşılıyorum. Son öğrenci gelene kadar dış kapıdayım. Öğlen de tekrar kapıda uğurluyorum” dedi.

“Çok sevdiğim için ayrılamıyorum bu bir aşk”

Öğrencileri kendi çocuklarını gibi çok sevdiğini dile getiren Yıldırım, “Bugün deseler tekrar yine öğretmenliği seçerim. Çok sevdiğim için ayrılamıyorum bu bir aşk. Şu anda 70 yaşındayım ama 25 yaşında gibi halen enerjim var. Bazen öğrenciler bana soru getiriyor ve ben de çözüyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Hepsi benim çocuğum gibi ve mesleğime halen aşığım. Öğrencilerimi çok seviyorum. Eğitimin başı öğretmen ve ailedir. Öğretmenler topluma yön veriyor ve yetiştiriyor. Türkiye’nin geleceği için çocuklarımızı yetiştirmek zorundayız” diye konuştu.