EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 büyük bir zafere imza attı. Merih Demiral'ın ikinci golden sonra yaptığı 'bozkurt işareti' Avrupa'yı oldukça rahatsız etti. UEFA, Merih Demiral bozkurt işareti yaptığı için skandal bir karar alarak soruşturma başlattı.

"BİZİM STADYUMLARIMIZDA YERİ YOK"

Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti Almanya'da da rahatsızlığa sebep oldu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK AŞIRI SAĞCILARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

İç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Almanya'daki Ülkücü Hareket ile ilgili analizinin linkine de paylaşan Faeser, "Güvenlik birimlerimiz Almanya'daki Türk aşırı sağcıları yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor" dedi.

BOZKURT İŞARETİ ALMANYA'DA YASAK DEĞİL

Anayasayı Koruma Teşkilatı, Ülkücü Hareketi "Almanya'daki Türk aşırı sağı" olarak tanımlıyor, "iç güvenlik açısından tehdit oluşturan, şiddete eğilimli bir yapı" olarak değerlendiriyor. Ülkücü Hareket, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor. Ancak Ülkücü Hareket de bozkurt selamı da yasak değil.

AK PARTİ'DEN ALMAN BAKANA TEPKİ

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA’nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa’da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır"

Kaynak: tgrthaber.com