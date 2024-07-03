CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yargılamada esnasında büyük bir kumpas tiyatrosu sergilendiğini belirten Ayşe Ateş, "Hiç kimse yaptığı suçun yayına kalacağını zannetmesin" dedi.

Ayşe Ateş'ten sonra konuşan Kemal Kılıçdaroğlu da olayın bir siyasi cinayet olduğunu söyledi ve "Neleri konuşacaklarını önceden planlayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu dava kim vurduya giderse ülke kaybeder. Bu dava bir adalet davasıdır" ifadelerini kullandı.

"DAVA ÜZERİNDE SİYASİ BİR BASKI VAR"

Ayşe Ateş'in konuşmasından satır başları:

Yargılama esnasında büyük bir kumpas tiyatrosu sergileniyor. Bu tablo içler açısı. Yargılanan ne yargılanan kim? Gerçekten anlamış değilim. Hiç kimse yaptığı suçun yayına kalacağını zannetmesin. Bu siyasi cinayetin siyasi ayağı ortaya çıksın istemiyorlar. Dava üzerinde siyasi bir baskı var"

"BU DAVA KİM VURDUYA GİDERSE ÜLKE KAYBEDER"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Olay siyasi bir olay değilmiş gibi algı yaratılmaya çalışılıyor. Olay siyasi bir cinayettir. Neleri konuşacaklarını önceden planlayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu dava kim vurduya giderse ülke kaybeder. Bu dava bir adalet davasıdır"

DURUŞMALARDA NELER YAŞANDI?

Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması 1 Temmuz'da görüldü. Duruşmayı siyasiler de takip ederken 22 sanık hakim karşısına çıktı. İlk gün görülen duruşmada 8 sanık savunma yaptı. Tetikçi Eray Özyağci, Ankara’ya siyasi cinayet için değil, Doğukan Çep’ten Ateş’i ayaklarından vurması için telkin alarak geldiğini aktardı. Özyağci, “Bir kişi, hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladı. Ben de onlara ateş ettim. Daha sonra ‘reisi vurduk, reisi vurduk’ diye bir ses duydum” dedi. Özyağci’nin ardından Doğukan Çep savunmasını yaptı. Çep ise “Evet, ben azmettirdim. Planı ben yaptım ama amacım öldürmek değildi. Eğer ben bir suikast düzenlettirecek olsaydım, motorla yanlarından geçerken ateş ettirebilirdim" ifadelerini kullandı.

CEP TELEFONU ŞİFRESİ DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ

Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması da dün tamamlandı. Duruşmanın ilk gününde cinayetin tetikçisi Eray Özyağci ve azmettiricisi Doğukan Çep savunma yapmıştı. Dün ise tetikçiyi İstanbul’dan Ankara’ya getirdiği belirtilen tutuklu polis memuru Murat Can Çolak kendini savundu. Çolak, Ankara’ya Özyağci ile birlikte gideceklerinden haberi olmadığını iddia etti. Duruşmanın devamında davanın tutuklularından avukat Serdar Öktem ve mahkeme başkanı ile Ateş’in avukatları arasında cep telefonu şifresi diyaloğu yaşandı. Mahkeme başkanı, Öktem’e henüz incelemesi yapılamayan cep telefonunun şifresini hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Öktem hatırlamadığını söyledi. Serdar Öktem’in savunması sırasında, duruşma salonunda gerginlik yaşandı.

Kaynak: tgrthaber.com