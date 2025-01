Eskişehir'de esnaf olan Yücel Büyükşekerci, met helvasında yenilikler yaptıklarını ve yeni tatlar ortaya çıkardıklarını dile getirerek özellikle 3'ncü neslin bu konuda yoğun çalışmalar yaptığını anlattı.

Eskişehir'in meşhur tatlarından biri olan met helvası, yerli ve turist vatandaşların gözdesi olmayı sürdürüyor.

Sektörün 3'ncü nesli leblebili, Antep fıstıklı ve diğer ürünlerle Eskişehir lezzetini çeşitlendiriyor.

Met helvasından yeni tatlar oluşturduklarını söyleyen Büyükşekerci, leblebili helvanın şu an revaçta olduğunu belirtti.

26 yaşındaki torunlarının met helvasına yenilikler getirdiğini dile getiren Büyükşekerci, her ürünün ayrı bir yeniliğinin olduğunu söyledi.



"Met helvasını değişik türleriyle tanıtıyoruz"

Gelenekselin üstüne biraz bir şeyler katarak met helvasını değişik türleriyle tanıttıklarını aktaran Büyükşekerci, “Yenileştirme yapmak her işte olduğu gibi bizimkinde de çok önemli. Gelenekselin üstüne biraz daha bir şeyler koyarak ilerliyoruz. Lezzeti bozulmadan birçok ürün deniyoruz. İşimizi 3'üncü nesle aktarım yaptık. Torunumuz 26 yaşında met helvasına yeni tatlar getiriyor ve getirmeye de devam ediyor. Örneğin leblebili met helvası sadece bize ait. Leblebili, Antep fıstıklı ve daha nicelerini denemeye devam ediyor. Çorum'a bile leblebili met helvası gönderiyoruz. Onlarda görünce şaşırdıklarını ve beğendiklerini dile getiriyor. Bir diğer yeniliği ise kahvelerin yanına ikram olarak ceviz, ezme haşhaş ve tahin kullanarak yapıyor. Her ürünün ayrı bir yeniliği var, haşhaşı da helvanın içine ilk defa torunumuz kattı. Bu tarz yeniliklerin güzel olduğunu ve başka ürünler kullanarak da met helvasını değerlendirebileceğimizi gördük. İncelemelerini ve patentini de aldık. Torunumuz ve diğer çalışanlarımız met helvasını başka ürünlerle deneyerek, tanıtmaya devam ediyor” dedi.