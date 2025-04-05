Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 2023-2024 yılı olağan mali genel kurulunda konuşan Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi; “2016 yılında kurulan kooperatifimiz bugün 6.genel kurulunu yapıyor” dedi

İlk günkü heyecan ve aşkla çalışmalara devam ettiklerini belirten Çerikçi; “En son yaptığımız 18 Ocak 2023 tarihli genel kurulumuzda kooperatifimizin 1075 olan ortak sayısı bugün 1475'e yükselmiştir. Son genel kurulumuzda 214 milyon plasmanımız 400 milyon kullandırdığımız kredi vardı. 31 aralık 2024 tarihi itibari ile plasmanımız 267 milyona kullandırdığımız kredi 529 milyona yükselmiştir. Esnaf ve sanatkarlarımızın son zamanlarda daralan piyasalarda vatandaşlarımızın alım gücünün de düşmesiyle bazı sıkıntıları vardır. Bugün aldığı kredisini, çekini, kirasını ödemekte esnaf ve sanatkarlarımız sıkıntılar yaşamaktadır. Çekilen kredilere mahsus iyileştirme taleplerimizi ilgili kurum ve kuruluşlara aktarıp çözüm üretilmesi için çalışmaktayız. Daralan piyasaların canlanması, can suyumuz olan kooperatif kredilerine kavuşabilmemiz için kredi limitlerinin günün şartlarına göre arttırılması, faizlerin makul seviyeye indirilmesi, kredi vadelerinin uzatılması, İŞKUR'dan kredi veya hibe desteği almış olan esnaflarımızın da yeniden kredi kullanabilmesine imkân verilmesi taleplerimiz arasındadır. NACE kodları uygulaması ile meslek gruplarına göre kredi üst limitlerinin belirlenmesi adaletsiz bir sonuç doğurmaktadır. Önümüzdeki günlerde düzenlenmesini beklediğimiz Esnaf Şurası'nda bu müjdeleri Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklemekteyiz" şeklinde konuştu

Çerikçi, esnaf ve sanatkara yüzde 25 faizle 1 milyon işletme kredisi ve 2.5 milyon işyeri edinme ve ticari araç alımı için kredi imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül’e teşekkür etti.