Çorum'da kaza yaptıktan sonra panikleyen otomobil sürücüsü orta refüjü aşıp park halindeki araca çarptı.
Kaza bugün Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 19 AEK 962 plakalı otomobil Karakeçili Mahallesi'nden Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ne dönerken, 19 UR 945 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın ardından panikleyen 19 UR 945 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve park halindeki 19 ACK 902 plakalı otomobile çarptı.
Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Panik yapan bayan sürücüyü polis ekipleri ve vatandaşlar teselli etti.
Editör: Çorum Hakimiyet