Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Yıl sonu için gram altın beklentisini 4.500 lira seviyesinde tutmaya devam ettiğini belirten Memiş, ilerleyen dönemde gram altının 6 bin liraya ulaşacağı tarihi de paylaştı.

Son dönemde hem iç hem dış siyasette yaşanan gelişmeler altın ve döviz fiyatlarını etkiledi. Özellikle altındaki hareketlenme sonrası vatandaşlar güvenli liman olarak bilinen metale yöneldi. Birikimlerini altına yatıran vatandaşlar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, Ekonomist İslam Memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Memiş, gram altının 6 bin lirayı görebileceğini söyledi.

ONS ALTINDA 4.200 DOLAR BEKLENTİSİ

Yılın ilk çeyreğinde ons altının yüzde 21, gram altının yüzde 30 arttığını belirten Memiş, "Gram ve ons altında pozitif beklentimiz devam ediyor. Bizim temmuz ayında beklediğimiz rakamlar şimdiden gerçekleşti. Ons altında bu yıl için 3 bin - 3.500 dolar beklentimiz vardı. Sürpriz değil. 12 aylık süreç içerisinde bugünkü ekonomik koşulları göz önüne alırsak 4 bin dolara kadar bir yükseliş olabilir. 12 aylık beklentimiz 4 bin - 4 bin 200 dolar seviyesinde. ABD Başkanı Trump, önümüzdeki dönemde Fed Başkanı Powell ile çalışmak istemeyebilir. Faiz indirimi sürecini başlatabilir. Bu da altın fiyatlarını pozitif etkiler." dedi.

"6 BİN LİRA SÜRPRİZ DEĞİL"

Gram altınla ilgili "6 bin lira" tahmininde bulunan Memiş, " Gram altın şu an serbest piyasalarda 3 bin 800 lira seviyelerinde. Yıl sonu için 4 bin 500 lira seviyesiyle ilgili beklentimizi koruyoruz. 12 aylık süreçte gram altın beklentimiz 6 bin lira. Temmuz ayında beklediğimiz rakamlar bugün görüldüyse, bugünkü şartlara baktığımızda 12 ay sonrası için 6 bin lira seviyeleri sürpriz değil." ifadelerini kullandı.