Çorum'un Alaca - Zile Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında, tırın çarptığı traktör şarampole devrildi.
Olay, Ünalan Köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, Alaca istikametinden Zile istikametine seyir halindeyken, Kızıllı Köy yolundan ana yola çıkan traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör şarampole yuvarlandı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi., kazada şans eseri yaralanan olmazken traktör kullanılmaz hale geldi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Editör: Çorum Hakimiyet