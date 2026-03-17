Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Esenler Erokspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Dere, sezonun kırılma maçlarından biri olarak gördükleri mücadelede, Arca Çorum FK’nın sahasında Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup ettiğini belirtti.

Karşılaşmada hakem kararlarına tepki gösteren Dere, “Hakemlerin akıl almaz kararlarına rağmen pes etmedik ve belki de bu sezonun en kritik üç puanını aldık. Bu maç bizim için bir dönüm noktası olabilir” ifadelerini kullandı.

Takımın son dakikaya kadar ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çeken Dere, tribünleri tamamen dolduran taraftarların desteğinin büyük rol oynadığını söyledi.

Dere, “Bugün tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlarımızla birlikte Süper Lig hedefi için kenetlenmiş bir Çorum vardı” dedi.

Arca Çorum FK camiasına çağrıda bulunan Muhsin Dere, “Bu takımı yalnız bırakmayalım. Atkımızla, formamızla, bayraklarımızla her yeri kırmızı-siyah renklerimizle donatalım. Sosyal medyada ve tribünlerde şehrimizin gururu olan takımımıza güçlü bir şekilde destek verelim. Hep birlikte bu şehri Süper Lig havasına sokalım” diye konuştu.