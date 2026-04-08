İskilipli Atıf Hoca Parkı’nın yanına yapılan ve 27 Aralık 2024 tarihinde temeli atılan yeni baro hizmet binasında sona gelindi.

BEKTAŞ VE ERGÜDEN’E BİLGİ VERDİ

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Başsavcı Vekili Sinan Ergüden ve Baro Başkanı Turan Kalıpcı, 5 kattan oluşan 2050 metrekarelik yeni hizmet binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

SONA GELİNDİ

Kafeterya, komisyon odaları ve konferans salonlarının yer aldığı hizmet binasının inşaatıyla ilgili bilgi veren Baro Başkanı Turan Kalıpcı, “Baromuzun geleceğine ve mesleğimizin saygınlığına yakışır modern bir merkez olma yolunda ilerleyen yeni hizmet binamızda sona yaklaşıyoruz.” dedi.

Kalıpcı, modern mimarisi, işlevsel kullanım alanları ve meslektaşların ihtiyaçlarına cevap verecek donanımıyla dikkat çeken binanın, Çorum’daki hukuk camiasına uzun yıllar hizmet edeceğini ifade ederek, projenin her aşamasının titizlikle takip edildiğini belirtti.