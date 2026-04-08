Kunduzhan Mahallesi Akpınar Caddesi’nde faaliyet gösteren iş yeri sahipleri, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek duruma çözüm bulunmasını istedi.

Haber merkezimize ulaşan esnaflar, özellikle yağışlı havalarda elektriklerin sık sık kesildiğini, gün içerisinde 10 ila 15 kez gidip geldiğini ileri sürdüler.

Son olarak önceki gün öğleden sonra başlayan kesintilerin gece boyunca devam ettiği ve dün sabah saatlerinde de elektriğin olmadığı bildirildi.

Bölgede uzun süredir benzer sorunların yaşandığını aktaran esnaflar, kesintiler nedeniyle birçok elektrikli cihazın arızalandığını ve işlerin aksadığını dile getirdi.

Yaklaşık 16 çalışanın da kesintiler nedeniyle iş yapamaz durumda beklediği öğrenildi.