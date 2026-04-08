Çorum merkeze bağlı Deniz köyünde yaşayan hayvancı Hamza Hayır’a ait ev ve ahırın, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak yapı olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Edinilen bilgilere göre içerisinde yaklaşık 200 küçükbaş ve 50’ye yakın büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın kapısının da mühürlenmesi üzerine hayvanların içeride kaldığı bildirildi.

AİLE: MAĞDUR EDİLDİK

Hayvancılıkla uğraşan Hamza Hayır, 1956 yılından bu yana hayvancılık yaptığını belirterek uygulama nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti.

HAYVANLAR ÖLECEK

Ahır ve evde yaklaşık 25 yıldır elektrik aboneliğinin bulunduğunu aktaran Hayır, hayvanların içeride kaldığını vurgulayarak, “Hayvanlar içeride kaldı, ahırın kapısı mühürlendi. Bir gün yiyecek verilmezse bu hayvanlar ölür” dedi.

JANDARMA KÖYDE ÖNLEM ALDI

Mühürleme işlemi sırasında Jandarma ekiplerinin köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, arazinin Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu ve mahkeme tarafından yıkım kararı verildiği, ancak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yönelik açılan davanın ise halen sürdüğü bildirildi.