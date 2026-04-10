Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı.

4 BLOK CEZA YEDİ

3 Nisan'da oynanan Çorum FK-Bandırmaspor maçı sonrası PFDK’ya sevk edilen Çorum FKʼya, 'saha olayları' nedeniyle 110 bin TL para cezası ve Vip Tribün A, Kuzey Tribün E4, E5 ve E6 bloklarda yer alan seyircilerin bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellemesine karar verildi.

19 Nisan'da oynanacak Çorum FK-Sivasspor maçında bu bloktaki taraftalar maça giremeyecek.

PFDK ayrıca 1.Lig'de Adana Demirspor kaleci antrenörü Yücel Gürol'un rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 3 resmi müsabakadan men ve 24 bin lira, Manisa FK oyuncusu Adekanye'ye 2 maç men ve 26 bin lira, Boluspor'da kırmızı kart gören Lico'ya 2 maç men, Keçiörengücü ve Vanspor'a zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110 bin lira, Erzurum FK'ya 558 bin lira ve bazı blokların engellenmesi, Sakaryaspor'a 370 bin lira, Sivasspor'a 110 bin lira ve Amedspor'a 120 bin lira para cezası verdi.