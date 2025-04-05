Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerini sıkılaştırdı. Son düzenlemeyle birlikte, limon suyu ve nar ekşisi izlenimi veren ancak içeriğinde bu ürünleri barındırmayan gıdaların satışı Türkiye genelinde yasaklandı. Bakanlığın kararı doğrultusunda bu ürünler 81 ilde market raflarından toplatılmaya başlandı.

Yeni uygulamaya göre, “limon sosu”, “limon aromalı sos” ya da “limonlu sos” gibi isimlerle satışa sunulan ve gerçekte limon içermeyen ürünlerin piyasaya arzı durduruldu. Taze limon suyu görüntüsü verilerek satışa sunulan bu ürünler, tüketiciyi yanıltıcı bulunduğu gerekçesiyle yasak kapsamına alındı.

Bu adımla birlikte, sahte limon ürünlerinin tüketici sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi ve doğru bilgilendirme yapılması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebiyle Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik sayesinde, ürün içeriklerinin etiketlerde daha açık ve net bir şekilde belirtilmesi sağlanacak. Yeni düzenleme, tüketicilerin satın aldığı ürünlerde ne olduğunu tam olarak öğrenmesini kolaylaştıracak. Etiketlerdeki yanıltıcı ifadelerin önüne geçilerek, daha bilinçli tercihler yapılmasının önü açılacak.

Yapılan düzenleme yalnızca limon ürünleriyle sınırlı değil. Nar ekşisi adı altında satılan ancak gerçek nar suyu veya konsantresi içermeyen ürünler de yasak kapsamına alındı. İçeriğinde çeşitli katkı maddeleri barındıran ve nar izlenimi veren bu ürünler, artık raflarda yer almayacak.

Bu karar, özellikle salatalarda ve yemeklerde sıkça kullanılan nar ekşisinin, içeriğinin net olarak bilinmesini sağlamak adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakanlığın bu kapsamlı düzenlemesiyle birlikte, tüketicilerin yanıltıcı gıda ürünlerinden korunması ve daha sağlıklı seçeneklere yönlendirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda, piyasadaki ürünlerin denetlenebilirliği artarken, üretici firmaların da içerik konusunda daha şeffaf davranması bekleniyor.