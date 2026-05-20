Arca Çorum FK Esenler Erokspor ile oynayacağı final maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde tesis sahasında yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Sinan takımdan ayrı olarak düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımda çalışma öncesinde Teknik Direktör Uğur Uçar futbolcularla bir toplantı yaparak uyarılarını tekrarladı. Bu toplantının ardından yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Daha sonra Erokspor maçının taktik çalışmasını önce yarı sahada sonra tam sahada yaptıran Teknik Direktör Uğur Uçar sık sık oyunu durdurarak futbolculara istediklerini sahada uygulamalı olarak gösterdi.

Tam saha taktik çalışmasının ardından üç kaleli oyun oynayan kırmızı siyahlı takımda morallerin yerinde olduğu görüldü.