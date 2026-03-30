Arca Çorum FK’nın bu sezon devre arasında Sakaryaspor’dan transfer ettiği Burak Çoban evlilik yolunda ilk adımı attı. Burak Çoban cuma akşamı İzmir’de aile arasında düzenlenen bir törenle Esila Umut ile nişanlandı. Genç çiftin ailesinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı nişan töreni oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Esila-Burak Çoban çiftinin sezon sonunda Sakarya’da düzenlerecek bir düğünle hayatlarını birleştirecekler.

Çorum HAKİMİYET Esila-Burak çiftini tebrik eder ömür boyu sağlıklı mutlu ve huzurlu bir evlilik diler.