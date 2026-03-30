U 17 Gelişim Liginde Arca Çorum FK ligin son deplasman maçında liderlik mücadelesi verdiği Sivasspor’u deplasmanda son bölümünü dokuz kişi oynadığı karşılaşmada 4-1 yenerek sezonu lider olarak bitirmeyi garantiledi. Kırmızı Siyahlılar bu galibiyet ile ön eleme oynamadan direk son 16 turunda mücadele edecek.

Cumartesi günü Sivasspor tesislerinde oynanan maç beklendiği gibi çok zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Maçın ilk dakikalarında ev sahibi takım Muhammet’in attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise sahada çok farklı bir Çorum FK vardı. Bu devreyi fırtına gibi başlayan Çorum FK 55. dakikada Emir Alp ve 57. dakikada Poyraz’ın attığı gollerle 2-1 öne geçti ve avantaj yakaladı.

Bu dakikadan sonra ise sahneye maçın hakemi çıktı ve 62. dakikada Yusuf’u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi, Buna rağmen sahada dik duran ve topa sahip olmayı başaran kırmızı siyahlı takım 68. dakikada Atakan’ın attığı golle skoru 3-1 yaptı ve iyice morallendi.

84. dakikada Çorum FK yedek kulübesinde yedek kaleci Uygar kırmızı kart gördü, hemen ardından maçtaki üçüncü sarı kartı çıkartan maçın hakemi Atakan Aygan Adem Efe’yi soyunma odasına gönderdi. Dokuz kişi kalan kırmızı siyahlı takım 90. dakikada ani atakta Yiğit Kaplan’ın attığı golle skoru 4-1 yapan Çorum zorlu deplasmanda zoru başardı ve hem grubu lider bitirererek direk son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.