30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kadeş Barış Meydanı’nda tören düzenlendi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla törene katılan vatandaşlar zafer coşkusunu yaşadı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Ömer Faruk Gelengeç ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın halkın ve tören birliklerinin bayramını kutladı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Yüzbaşı Cem Ocak, 30 Ağustos zaferiyle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe Türk’ün istiklalinin elinden alınamayacağı ve Türklerin sadece askeriyle değil, milletiyle top yekûn savaştığının bir kez daha ispatlandığını söyledi.

‘30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 102'nci yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz.’ diyen Yüzbaşı Ocak, şunları söyledi;

“Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı, 102 yıl önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle, bir varoluş yeniden dirilerek, topyekûn mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan Bu zaferin her safhası, tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. 30 Ağustos'un gerçek anlamını ve önemini büyük zaferin ikinci Yıl dönümünde Dumlupınar'ın Çal Tepesi’nde yapılan törende Başkomutan gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği söylevde görürüz; "...hiç şüphe etmemelidir ki, yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada taçlandırıldı. Bu sahada Akan Türk kanları, bu semada uçan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır." "harpler, yalnız karşı gelen iki ordunun çarpışması değildir. Meydan muharebesi, milletlerin bütün varlığı ile ilim ve fen alanlarındaki yükselmeleriyle, ahlaklarıyla, kültürleriyle kısaca bütün maddi ve manevi kudretleriyle çarpıştığı bir imtihan meydanıdır." İşte kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin; kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekûn bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Bu zaferle, Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekün olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. 30 Ağustos zaferi, Türk ordusuna "silahlı kuvvetler günü" Olarak armağan edilmiştir. Türk silahlı kuvvetleri ülkemizin Huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden be millerinden aldığı güçle modern harp silah ve teçhizatıyla, güçlü ve dinamik personeliyle, ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle, azimli ve kararlı komuta kademesiyle, dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. Milli egemenlik, millî şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkeleri, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimize rehber olmaya devam edecektir.”

Tören, şiirlerin okunması Çorum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Çorum Belediyesi Mehter Takımı ve Bando Takımı’nın gösterileri ile devam etti.

Törende ayrıca yıl içinde düzenlenen çeşitli müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, tören birliklerin kortej geçişi ile sona erdi.