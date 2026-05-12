Çorum'un Sungurlu ilçesinde husumetlisi tarafından bıçaklanan vatandaş yaralandı.

Olay, Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen M.G. ile Z.B., caddede karşılaştı. Z.B., M.G.'yi aracından indiği sırada bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesi üzerine Z.B. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan M.G. caddedeki eczaneye sığındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.