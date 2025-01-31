Çorum FK bu akşam Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım bu maçın son antrenmanını dün akşam tesis sahasında yaptı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana sinir sıkışması olan Ahmethan Köse ile alt adelesinde ağrı olan Geraldo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra yarı sahada taktik çalışma ile devam etti.

Savunma taktiği üzerinde duran Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolculara son uyarılarda bulundu.

Oldukça tempolu geçen bu çalışmanın ardından antrenman duran top çalışması ile tamamlandı.

Kırmızı Siyahlı takım bu çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.