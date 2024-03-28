Adana’nın merkez ilçelerindeki neredeyse tüm trafik ışıklarında arabaların camlarını silen kişiler görmek mümkün. Kentin kanayan yarası haline gelen durum bir türlü çözülemiyor.

Ekipler, yakalayabildiklerini gözaltına alıyor ancak genelde polisleri gören gençler, ara sokaklara girip izlerini kaybettiriyor. Vatandaşlar cam silen şahıslardan rahatsız olurken cam silenler ise kimseyi rahatsız etmediklerini öne sürüyor.

'ÇOCUKLARIMA DA BU İŞİ YAPTIRACAĞIM'

İhlas Haber Ajansı’na konuşan cam silen Emirhan Kelekoğlu (18), “9.sınıfa kadar okudum sonrasında ailevi nedenlerle okulu bıraktım ve bu işi yapmaya başladım. Burada ekmek parası kazanıyorum. Bize ‘Madde kullanıyorlar’ diyerek iftira atıyorlar ben onun için para kazanmıyorum. Ekmek parası için bu işi yapıyorum. Öncelikle yanlarına gidip ‘Camınızı silebilir miyiz?’ diye soruyoruz. Eğer ‘Sil’ derlerse camı siliyoruz. Tepki gösterenlere de hiçbir şey demiyoruz. Ben ölene kadar bu işi yapacağım. Evlenince çocuklarıma da bu işi yaptıracağım” ifadelerini kullandı.

"İSTEYENİN CAMINI SİLİYORUZ"

Cihan Aslan ise günlük 100-200 lira kazandıklarını söyledi. Aslan, “Günlük 100-200 lira kazanıyorum. Bazen de yakalayıp karakola götürüyorlar. İşimiz bu ne yapalım. Sürücüler silme derse silmiyoruz, isteyenin camını siliyoruz” dedi.

"GELİN ARABALARINA DAHA ÇOK ZARAR VERİYORLAR"

Cam silen şahıslardan rahatsız olduğunu belirten Furkan İl isimli sürücü, “Bizleri çok rahatsız ediyorlar. Bazen keyfim yerinde olursa camı sildiriyorum, para veriyorum. Gelin arabalarına daha çok zarar veriyorlar” diye konuştu.

'ÇOK RAHATSIZ OLUYORUZ'

Neslihan Akar isimli sürücü, “Çok rahatsız oluyoruz. Bence bu gençler bir mesleğe yönelse iyi olur. Topluyorlar ama sonra geri geliyorlar bizleri rahatsız ediyorlar” dedi.