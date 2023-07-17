Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Çorum, 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren sıcak havanın etkisi altına girecek.

Çorum'da hava sıcaklıklarının 28 ile 34 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN 4-8 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK

Sıcak hava dalgasının etkisiyle, bölgedeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacak.

Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz batı ve güney bölgelerinde etkili olan sıcak hava dalgasının, 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren bölgemiz genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6, iç kesimlerde yer yer 4 ila 8 derece üstüne çıkması bekleniyor." denildi

11.00 İLE 16.00 ARASINA DİKKAT

Uzmanlar, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.