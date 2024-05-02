Hitit Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen II. Uluslararası Türkistan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği: Abdal Ata Sempozyumu'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir 2024 yılında 50 ilde temalı konserler düzenleyeceklerini açıkladı.

Ali Rıza Özdemir bu sene organize edilecek temalı konserlerin bir tanesinin de Çorum’da yapılacağını belirtti.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında, asayiş ve iskan konularının çözülmesinde, imar faaliyetlerinde ve toprakların şenlenmesinde şeyh ve dervişlerin öncü rol oynadığını dile getirerek, Abdal Ata'nın da bunlardan birisi olduğunu kaydetti.

Özdemir, Başkanlık olarak Alevi Bektaşi tarihinin şemsiyesi altında toplanmış olay, olgu ve şahsiyetleri araştırmak, Türk tarihindeki yerlerini ortaya koymak ve yarına aktarmak amacıyla pek çok panel, konferans ve sempozyum düzenlediklerini ve 2024 yılında da düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Başkanlık olarak 2024 yılında 50 ilde temalı konserler düzenleyeceklerini ifade eden Özdemir, bu konserlerden bir tanesinin de Çorum’da gerçekleştirileceğini dile getirdi.

SEMPOZYUMA İNTERNETTEN İLGİ YÜKSEK OLDU

İki gün süren sempozyumun daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için oturumlar internet üzerinden canlı olarak yayınlandı. İsteyen katılımcılar interaktif olarak tartışmalarda yer aldılar.

Sempozyuma 34 farklı üniversite ve kurumdan katılım sağlanırken, 21’i yurtdışından 45’i ise yurtiçinden olmak üzere toplam 66 bildiri sunuldu. Bildirilerin 52’si sözlü, 12’si çevrimiçi, 2’si de video sunum şeklinde yapıldı.

Abdal Ata, Elvan Çelebi, Koyun Baba, Hüseyin Gazi gibi Çorum'un tarihi şahsiyetleri ve mekanlarının ismini taşıyan dört ayrı salonda gerçekleştirilen sunumları izleyiciler abdalata2024.hitit.edu.tr sitesi üzerinden QR tarama teknolojisi ile hızlı giriş yaparak ve istedikleri oturumu seçerek canlı izleyebilirken aynı zamanda dileyen takipçiler interaktif olarak sorularıyla tartışmalara katılabildiler. Bu şekilde sunumları 5 bin 220 kişi izledi. Ayrıca sempozyum açılış programını Hitit Üniversitesi kurumsal sosyal medya hesaplarından 1820 kişi izlerken Hitit FM aracılığıyla da tüm Çorum’a yayın yapıldı. Sempozyumda sunulan bildirilerin yıl içinde yayımlanması planlanıyor.