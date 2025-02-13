Çankırı’da düzenlenen Türkiye Savate Şampiiyonasında Çorumlu sporcu Cem Yurtsever birinci oldu ve Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

7-9 Şubat tarihleri arasında Çankırı Orhan Saka Spor Salonu’nda düzenlenen minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler Türkiye Savate Şampiyonasında 15 ilden 361 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada Çorumlu sporcu Cem Yurtsever zorlu rakiplerini yenerek birinci oldu ve şampiyonluk kemerinin sahibi oldu. Cem Yurtsever bu başarısı ile Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Savate Nedir, özellikleri nelerdir : Savate, Fransız kökenli bir dövüş sporudur ve “Fransız boksu” olarak da bilinir. Ellerle boks teknikleri, ayaklarla ise tekme tekniklerinin kullanıldığı karma bir dövüş sanatıdır.

Tekme ve yumruk teknikleri bir arada kullanılır. Çoğu dövüş sporundan farklı olarak ayakkabı giyilir. Zarif ve stratejik bir dövüş sanatı olup, tekmeler genellikle bacak ve gövdeye yöneliktir. Rakibe kontrollü vuruşlar yapılır, sert darbeler yerine teknik ön plandadır. Modern savate, spor olarak yapılırken, savate défense adlı versiyonu öz savunma amaçlı uygulanır. Savate, özellikle Fransa ve Avrupa’da yaygın olup, boks, kick boks ve tekvando gibi sporlara alternatif olarak görülmektedir.