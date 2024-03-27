İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Nusretiye Camii'nde dün yaşanan intihar olayının arkasından aile faciası çıkmıştı. Camide intihar eden Uğur Falay'ın öncesinde Bahçelievler'deki evlerinde annesini ve kız kardeşini öldürdüğü belirlenmişti.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VARMIŞ

Yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Falay'ın cezaevinden izinli çıktığı ve izninin bittiği gün olayın yaşandığı belirlendi.

Falay'ın annesi ve kız kardeşinin Bahçelievler'de yaşadığı Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan evine gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde, Hüsna Falay (58) ve kız kardeşi İrem Falay'ın (21) cansız bedenleriyle karşılaştı. Anne kızın silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Trajik olayın ardından 3 cenaze, işlemlerin ardından aile yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

ÖĞRENCİLER KATİLİN TABUTUNA SIRT DÖNDÜ

Aile için ikindi vakti Yenibosna Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Gelişim Üniversitesi 4. Sınıf öğrencisi ve basketbol antrenörü İrem Falay'ın öğrencileri de katıldı.

Cenazeler için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Uğur Falay için kılınan namaz sırasında, İrem Falay'ın öğrencileri tabuta sırtlarını döndü.

Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen öğrencilerden bazıları tabut başında uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeler defnedilmek üzere Batman'a götürüldü.