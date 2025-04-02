İstanbul ve Ankara’da çalışmalarını sürdüren Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD)’nin geleneksel bayram kahvaltısı Çorum’da gerçekleştirildi.

Millet Bahçesinde bulunan İskele Park Cafe’de düzenlenen programa bursiyer öğrenciler, mezunlar, yönetim kurulu üyeleri, iş insanları ve siyasetçiler buluştu. Programda, bursiyer öğrencilere destek veren iş insanlarına ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ünal teşekkür belgesi verdi.

Mehmet Ünal, yaptığı konuşmada eğitime verdikleri katkılar için iş insanlarına minnettarlığını ifade ederek, gençlerin geleceğine yapılan yatırımların önemini vurguladı.

Kahvaltıda ayrıca daha önce kurulan ÇESİAD TV hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Çorum’un değerlerinin sosyal medyada ve geleneksel medyada daha çok öne çıkarılması gerektiğini altının çizildiği etkinlikte, kentin eğitimden sanayiye, kültürden ekonomiye kadar birçok alanda sahip olduğu potansiyelin daha geniş kitlelere duyurulmasının önemine değinildi.

