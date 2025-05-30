Dünya Çevre Günü ile başlayan Çevre Haftası kapsamında Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.
Atatürk Anıtı’ndaki programa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve personel katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın’ın çelenk sunumunun ardından sona erdi.
KENTPARK’TA ÇEVRENE İYİ BAK ETKİNLİĞİ
Ayrıca Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında bugün saat 14.00’de Kentpark’ta “Çevrene İyi Bak, Plastik Kirliliği ile Mücadele” konulu farkındalık etkinliği düzenleneceği belirtildi.
Açılış konuşmalarının yapılacağı etkinlikte sıfır atık defilesi, halat çekme, çuval yarışı, sıfır atık workshop etkinlikleri yer alacak.