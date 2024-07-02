2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız çeyrek finale yükseldi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu mücadelesinde A Milli Takımımız, Avusturya ile karşılaştı. Leipzig Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milli Takım 2-1 kazandı.

TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golünü Gregoritsch attı.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, EURO 2024'te çeyrek finale yükselirken Avusturya turnuvaya veda etti. Millilerimiz çeyrek final mücadelesinde 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da Hollanda ile karşılaşacak.