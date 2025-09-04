Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102. kuruluş yıldönümü ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mahkeme kararıyla görevden alınmasına ilişkin 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı.

CHP Çorum İl Başkanlığı’nda da CHP CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, bir açıklama yaparak Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik olduğunu, mahkemenin kararını tanımadıklarını söyledi.

İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin mahkeme kararına tepki gösteren Taşar, “İki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl Kongremize ilişkin verilen siyasi yargı kararı bu çaresiz çabaların son halkası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 81 il örgütü olarak bir kez daha tekrar ediyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul'daki delegelerimizin iradeleriyle seçilmiştir. Mahkemenin verdiği karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz, mücadelemizden bir adım dahi geri atmıyoruz." dedi

Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102. kuruluş yıldönümüne de değinen Taşar, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi için ‘Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi’ demiştir. Sivas Kongresi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak kabul edilmektedir. Bugün, partimiz siyasi yargı operasyonlarına rağmen dimdik ayakta durmakta ve mücadelesini sürdürmektedir. Kuruluş Haftamız, 4 Eylül’de başlayıp 9 Eylül’de sona erecek etkinliklerle Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel misyonunu ve demokrasiye bağlı duruşunu bir kez daha göstermektedir. Milletimiz, iradesine gölge düşürmek isteyenlere geçit vermiyor.”” şeklinde konuştu

Kuruluşun ve kuruluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin milli mücadelede doğduğunu belirten Taşar, şunları söyledi “Herhangi bir siyasi parti olarak değil, savaş meydanlarında bizzat milletin bağımsızlık mücadelesinin ve kendi kendini yönetme iradesinin vücut bulmuş hali olarak ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi bugün de Türkiye'nin birinci partisi olarak milli iradenin en büyük temsilcisi ve koruyucusu konumundadır. 19 Mart darbesi ve devam eden siyasi yargı operasyonları, halkımızın refahını ve iktidarı yürüyüşünden koparmayı, dönük çabalar bu gerçekliğin karşısında etkisiz ve çaresiz durumda kalmıştır. Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımızı hapse atıp partimizi mücadele edemez hale getirmek isteyenler gaflet içindedir. Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak siyasi mücadele programına devam etmektedir. Partimiz Türkiye tarihinin ayakta kalan yegane tanığıdır. İlk kurultayımız olan Sivas Kongresi'nin toplandığı 4 Eylül tarihiyle başlayıp partimizin resmi kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül tarihine kadar sürecek Kurtuluş Haftamızda da mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz." Kuruluş Haftamız, 4 Eylül’de başlayıp 9 Eylül’de sona erecek etkinliklerle Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel misyonunu ve demokrasiye bağlı duruşunu bir kez daha göstermektedir. Milletimiz, iradesine gölge düşürmek isteyenlere geçit vermiyor.”