Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçesini tanıtmaya devam ediyor.

Başkan İsbir, konuğu olan TGRT Belgesel ekibi, Ortaköy’ü ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i televizyon ekranlarına taşıdılar.

Başkan İsbir, yapılan röportajda, “Tek sevdamız Ortaköy, gecemiz gündüzümüz Ortaköy” dedi.

Başkan İsbir, daha sonra Ortaköy’ün tarihi ve turistikleri ile İncesu Kanyonunu hakkında bilgiler verdi.

3 dönem üst üstte belediye başkanı olarak seçildiğini ve ilçesine ve bağlı köylere hizmet etmeye devam ettiğini dile getiren İsbir, röportajın eylül ayında tv ekranlarında olacağını ifade ederek, TGRT Belgesel ekibine teşekkür etti.