Çorum Belediyesi halk otobüsleri Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca ücretsiz oldu.

Belediye Meclisi’nin bugün düzenlenen Haziran ayı oturumunda CHP Grubu adına gündem dışı önerge veren Meclis Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, halk otobüslerinin bayramda ilk 2 gün değil, 4 gün boyunca ücretsiz olmasını teklif etti. Teklif oy çokluğu ile gündeme alındı.

CHP'nin teklifi hem CHP hem de YRP'nin oylarıyla kabul edilirken, MHP Grubu arife gününün de dahil edilmesini önerdi.

AK Partili üyeler yapılan oylamada önergeye ret oyu kullandı.