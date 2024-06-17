Tarım ve Orman Bakanlığı, 88 milyon 368 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirtti.

Destekler hayvan hastalığı tazminatı, sertifika tohum üretimi, kırsal kalkınma yatırımı mazot ve gübre desteği, hayvan gen kaynakları, manda ve malak desteği gibi alanları kapsıyor.

Tarımsal desteklerin dağılımı

Tarımsal desteklerin dağılımı ise şöyle:

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği: 68 milyon 299 bin TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 9 milyon 5 bin 132 TL

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 3 milyon 743 bin 963 TL

Mazot ve Gübre Desteği: 3 milyon 237 bin 825 TL

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 3 milyon 145 bin 80 TL

Manda ve Malak Desteği: 937 bin TL