Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, cari açığı kapatmak ve enflasyonun hızını kesmek için kendi kaynaklarına yöneldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yıllık doğalgaz raporundan derlediği verilere göre, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi üretime yansımaya başladı.

Türkiye'nin toplam doğalgaz üretimi, 2023'te 807,3 milyon metreküp

Karadeniz'de keşfettiği doğalgazı Eylül 2023 itibarıyla üreterek sisteme vermeye başlayan Türkiye'nin toplam doğalgaz üretimi, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 113 artarak 807,3 milyon metreküp oldu.

8 şirket doğalgaz üretme yetkisine sahip

Buna göre, yurt içinde toptan satış lisansı sahibi 8 şirket doğalgaz üretme yetkisine sahip bulunuyor.

Türkiye'de EPDK'den toptan satış lisansı alan şirketler, TPAO, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama Anonim Şirketi, Park Place Energy Limited, Thrace Basin Natural Gas Corporation Türkiye, Petrogas, Atlı Makina İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Marsa Turkey B.V. ve Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Anonim Şirketi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu şirketler tarafından geçen yıl üretilerek sisteme verilen doğalgaz miktarı arttı.

En fazla üretim yapan şirketler

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Thrace Basin Natural Gas Corporation Türkiye ve Park Place Energy Limited en fazla üretim yapan şirketler olarak öne çıktı.

Önceki yıllarda doğalgaz üretimi

Türkiye'nin doğalgaz üretimi 2019'da 473,9 milyon metreküp, 2020'de 441,3 milyon metreküp, 2021'de 394,4 milyon metreküp ve 2022'de 379,8 milyon metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nın üretime katkısı

EPDK raporunda, şu ifadeler yer aldı:

Bu artışın önemli bir kısmı Karadeniz Sakarya Gaz Sahasında keşfi yapılan doğalgazın Eylül 2023 itibarıyla üretilerek sisteme verilmeye başlanmasından kaynaklanmıştır.

Zonguldak, doğalgaz üretiminde lider

Lisans sahibi şirketlerce satışa sunulan gazın üretiminin yapıldığı illerde, ilk sırada 337,8 milyon metreküple Karadeniz gazının ön plana çıktığı Zonguldak yer aldı.

Tekirdağ, doğalgaz üretiminde ikinci

Zonguldak'ı 243,3 milyon metreküple Tekirdağ, 108,7 milyon metreküple Kırklareli, 55,9 milyon metreküple Düzce ve 55,9 milyon metreküple İstanbul izledi.

En az doğalgaz katkısı Hatay'da

Üretim yapılan 10 ilde en az doğalgaz katkısının sisteme sunulduğu şehir ise 4 bin metreküple Hatay oldu.

Üretilen doğalgazın sunulduğu alanlar

Rapora göre, geçen yıl üretilen doğalgaz, üretim bölgelerinde bulunan sınai ve ticari kuruluşlara, dağıtım şirketlerine, ithalatçı şirketlere, toptan satış şirketlerine ve kuyu başından sıkıştırılmış doğalgaz lisansı sahibi şirketlere sunuldu.