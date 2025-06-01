Yaklaşık yarım asırdır faaliyet gösteren Cihanbey Mobilya, evlenecek genç çiftler ve evini yenilemek isteyenler için indirim kampanyası başlattı. Kelebek, Doğtaş ve Lova’dan alışveriş yapanlara 3 Haziran’a kadar geçerli %50 indirim yapılacağı belirtildi.

CEYLAN, KAMPANYA İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

İndirimin bununla sınırlı olmadığını belirten Cihanbey Mobilya sahibi ve mimar Alper Ceylan, kampanya ile ilgili şu bilgileri verdi: “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulanan %10 ekstra devlet destekli indirim fırsatı da, Cihanbey Mobilya’nın Çorum’da bu projeyi ilk uygulayan firma olmasının ayrıcalığıyla sizleri bekliyor. Bu devlet destekli projeyle, evlenecek gençler ve aileler, mobilya alışverişlerinde daha da avantajlı hale geliyor.

Cihanbey Mobilya, sadece kaliteli mobilyalar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Doğtaş, Kelebek ve Lova gibi ulusal markaların bayiliğini yaparak, güvenli ve kaliteli alışveriş deneyimini de müşterilerine sunuyor. %50 indirim fırsatlarına ek olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteğiyle, evlenecek genç çiftler çok daha cazip fiyatlarla evlerini döşeyebilecekler.

‘EN KALİTELİ ÜRÜNLERİ EN UYGUN FİYATLARLA SUNUYORUZ'

Biz Cihanbey Mobilya olarak, şehrimizde 3. kuşak olarak bu işi yapıyoruz ve 40 yılı aşkın bir süredir kaliteli mobilya hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda mimar olarak, tasarımın ve fonksiyonelliğin bir arada olmasına büyük önem veriyorum. Çorum'da yılların verdiği güven ve tecrübeyle, Doğtaş, Kelebek ve Lova gibi ulusal markaların bayiliğini yaparak, müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunuyoruz. Bugün evlenecek genç çiftler için sunduğumuz %50 indirim ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteğiyle, Çorum'da bu projeyi ilk uygulayan firma olarak, onlara daha avantajlı bir alışveriş deneyimi sağlamak bizim için gurur verici. Ayrıca, ücretsiz 3D dekorasyon hizmeti ve ücretli mimari projeler ile her çiftin hayalindeki evi yaratmalarına yardımcı oluyoruz. Bizim için önemli olan, sadece mobilya satışı değil, her detayıyla şık ve işlevsel bir yaşam alanı oluşturabilmektir.”

ÜCRETSİZ 3D DEKORASYON HİZMETİ

Ceylan, mobilya satışının yanısıra aynı zamanda ücretsiz 3D dekorasyon hizmeti ve ücretli mimari projeler ile her alanda profesyonel destek sağladıklarını da belirterek, “Evinizin her köşesini en verimli şekilde tasarlamak için, deneyimli mimari ekibimiz ile çalışabilirsiniz” dedi.

'NEDEN CİHANBEY MOBİLYA?'

Ceylan, “Neden Cihanbey Mobilya?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: %50 indirim fırsatları ve devlet destekli %10 ek indirim olduğu için, Doğtaş, Kelebek, Lova gibi prestijli markaların bayiliği olduğu için, erken teslimat ve sınırsız garanti, ücretsiz 3D dekorasyon hizmeti ve ücretli mimari projeler ile kişiye özel çözümler, 3. kuşak güven ve 40 yılı aşkın sektör tecrübesi, mimari tasarımda uzmanlık ve kişiye özel projeler yaptığımız için bizleri tercih edebilirsiniz.”