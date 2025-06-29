Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" olarak adlandırdığı tarife artışlarının tipik bir "tek taraflı zorbalık" örneği olduğu, çok taraflı ticaret sistemine ve uluslararası ticaret düzenine zarar verdiği belirtildi.

"ÇIKARLARIMIZI ZEDELEYECEK ANLAŞMALARA KARŞI ÇIKACAĞIZ"

Ülkelerin ABD ile ekonomik ve ticari anlaşmazlıklarını eşit istişare yoluyla çözmesinden memnun olunacağı ifade edilen açıklamada, Çin'in çıkarlarını zedeleyecek anlaşmalar yapılmasına karşı çıkılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Çin, herhangi bir tarafın sözde tarife indirimleri karşılığında çıkarları pahasına anlaşmaya varmasına karşıdır." denildi.

KARARLI TEDBİRLER ALINACAK

Açıklamada, Çin'in böyle bir durumu kabul etmeyeceği, meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere kararlı tedbirler alacağı vurgulandı.

"EŞİTLİKTEN VE ADALET YANA OLMA"

Bir ülkenin ancak kendi ilkeli tavrını savunarak, haklarını ve çıkarlarını savunabileceği vurgulanan açıklamada, ülkelere "eşitlikten ve adaletten yana olma", "tarihin doğru tarafında yer alma" ve "çok taraflı ticaret sistemini savunma" çağrısı yapıldı.