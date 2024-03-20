Ankara’nın Çankaya ilçesinde cinnet geçiren koca, bıçakla karısını öldürdükten sonra araya giren oğlunu ağır yaraladı. Cinnet geçiren kocanın da ağır yaralı olduğu bildirildi.

Olay, dün gece Ankara’nın Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Çetinkaya (44) ile karısı Derya Çetinkaya (38) tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce koca evde bulunan bıçağı alarak önce eşi Derya Çetinkaya’yı bıçaklarken araya giren oğlunu C.K.Ç.’yi de(19) yaraladı. Daha sonra ise cinnet geçiren Murat Çetinkaya, 5’inci katta bulunan dairesinden aşağı atladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Derya Çetinkaya’nın hayatını kaybettiği, C.K.Ç. ve Murat Çetinkaya'nın ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. Ağır yaralı C.K.Ç. ve Murat Çetinkaya en yakın hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan çift arasından uzun süredir sorun olduğu ve sürekli kavga ettikleri belirtildi.