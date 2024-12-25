Karaman​'da 22 Ocak tarihinde eğlence merkezinde çalışan 1 çocuk annesi B.K., olaydan 2 ay önce işyerine gelip giden Y.K. ile tanıştı. Alkol alan adam, genç kadının evine giderek zorla içeri girmeye çalıştı. Kapıya dayanan Y.K. kadını öpmeye başlayınca genç kadın kendini korumak için mutfaktan aldığı bıçakla adama saldırdı. Göğsünden hafif şekilde yaralanan adam hemen hastaneye kaldırılırken her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

TACİZE UĞRAYAN KADIN TUTUKLANDI

B.K. ifadesinde Y.K'nın evine zorla girdiğini, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, kendisini korumak için elinde bulunan meyve bıçağı savurduğunu, bu esnada Y.K'nın yaralanmış olabileceğini düşünerek taksiciyi arayıp yardım istediğini anlattı. Y.K. ise, B.K'nın kendisini öldüreceğinden bahsettiğini, saçmalıyorsun dediğinde ise B.K'nın kendisin saldırdığını ileri sürdü. B.K. çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

TACİZCİ BERAAT ETTİ

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı B.K. hakkında 'silahla basit yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar, Y.K. (30) hakkında ise 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı​' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere iddianame düzenlendi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

B.K. soruşturma esnasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Karaman 5. Asliye Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta görülen davanın 4'üncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, hem başsavcılığın hem de duruşma savcısının Y.K'ya ceza verilmesi yönündeki talepleri reddetti.

B.K'ya 'silahla basit yaralama' suçundan 140 gün karşılığı 2 bin 800 TL adli para cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, Y.K. ise 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarının sanık tarafından işlediği sabit olmaması nedeniyle beraat etti. B.K'nın bu karara itiraz edeceği öğrenildi.