Okul Sporları Geleneksel Çocuk Oyunları 9-10 Haziran’da yapılacak. Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay başkanlığında yapılan teknik toplantıya okul öğretmenleri katıldı.

Çekilen kura sonucunda okulların eşleşmeleri belli oldu. 9-10 Haziran tarihleri arasında Nazmi Avluca Sahası’nda yapılacak olan çocuk oyunlarında şu okullar mücadele edecek:

Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu, Kargı Bahçelievler İlkokulu, Hürriyet İlkokulu, Yavuz Sultan Selim İlkokulu, Sakarya İlkokulu, Yahya Kemal Bayatlı İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Ertuğrul Gazi İlkokulu, Alaca Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, Yunus Emre İlkokulu, Osmancık İstiklal İlkokulu, Ubeydi Gazi İlkokulu, Adnan Menderes İlkokulu, İsmail Kakaç İlkokulu, Ziya Gökalp İlkokulu, Dumlupınar İlkokulu, Yumurta İlkokulu, 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Albayrak İlkokulu, Şehit Onur Bakbak İlkokulu, 19 Mayıs İlkokulu ve Başöğretmen Atatürk İlkokulu.