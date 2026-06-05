Mutlak Butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğundan ayrılmak zorunda kalan Özgür Özel'in planı kulislere sızdı. İlk olarak parti içinde kalarak kurultayı son ana kadar zorlaması beklenen Özel'in 900 delegeye imza attırması ilk adım oldu.

Söz konusu çağrı dilekçeleri için gözler yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilirken; 15 gün içerisinde kurultay çağrısı yapılmazsa mahkemeye başvurulacak.

SESSİZ SEDASIZ YENİ PARTİ ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Tüm bu süreç kamuoyu önünde sürerken; Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk; sessiz sedasız arka planda başlatılan 'yeni parti' çalışmalarını yazdı.

YENİ PARTİ KURMAK ZORLU SÜREÇ

Parti kurma sürecinin çok zorlu olduğunun altını çizen Öztürk, "Asıl işler kuruluş dilekçesinden sonra başlıyor. Parti kuruldu ama önemli olan bu partinin yapılacak seçimlere katılabilmesi. Seçime katılabilmesi için Siyasi Partiler Kanunu ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen temel koşulları sağlaması gerekiyor." diye yazdı.

Özgür Özel'in kuracağı partinin doğrudan ana muhalefet olacağını hatırlatan Öztürk, Ekrem İmamoğlu ile birlikte görüş alışverişinde bulunan Özel'in yeni parti planı için hazır olduğunu iddia etti.

ADI 'İSTİKLAL PARTİSİ'

Yeni parti seçeneği iyiden iyiye seçenek haline gelirken söz konusu partinin ismi için 'İstikal Partisi' iddiası gündem yarattı.