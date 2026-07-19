24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda yaşadığımız hayal kırıklığının ardından gözler teknik direktör Vincenzo Montella'ya çevrilmişti. İtalyan teknik adam, büyük eleştiriler almıştı.

Üzerindeki büyük baskıya rağmen genç teknik adam, hakkında çıkan ayrılık söylentilerine görevine devam edeceğini söyleyerek cevap vermişti.

Bu konuyla ilgili gündemi sarsacak bir iddia dile getirildi.

ARDA TURAN'A A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ TEKLİFİ

Ukraynalı gazeteci Igor Burbas, BurBuzz Youtube kanalında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Burbas yayında, "Edindiğim bilgilere göre, Arda Turan'a A Milli Takım teknik direktörlüğü teklif ediliyor. Montella'yı henüz kovmadılar ama anladığım kadarıyla yerine layık birisini bulurlarsa yolları ayırmaya hazırlar." dedi.

Bu iddia Ukrayna basınında geniş yer bulurken henüz konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

'A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEŞEM BİR HOCASI VAR'

Geçtiğimiz haftalarda Kafa Sports YouTube kanalına konuk olan Arda Turan, 'A Milli Takım için en çok konuşulan isimlerden birisin. A Milli Takım'a gelecek misin?' sorusuna, "A Milli Takım'ın muhteşem bir hocası var. Böyle şeyler olabilir. Buraya kadar çok iyi bir iş yaptı." diye yanıt vermişti.